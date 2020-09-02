رابطة الدوري الإماراتي تؤجل انطلاق الموسم الجديد

قررت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى أكتوبر بعدما كان من المقرر أن ينطلق دوري المحترفين الإماراتي الأسبوع المقبل، لكن الرابطة لم تحدد بعد موعدا جديدا لبدء الموسم.

وقالت رابطة المحترفين في بيان "جاء القرار بعد التشاور مع الجهات المختصة بالدولة. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا". ولم تكشف الرابطة عن سبب تأجيل بدء الموسم.

وفي يونيو، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عدم استكمال الموسم الماضي، كما أُلغي نهائي كأس الرئيس بين العين والظفرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وشمل القرار إلغاء نتائج دوري المحترفين في موسم 2019-2020 دون تحديد بطل، بالإضافة لإلغاء صعود أو هبوط الأندية في دوري الأضواء وإقامة دوري الدرجة الثانية في موسم 2020-2021 بالأندية نفسها.