مانشستر يونايتد يتعاقد مع الموهوب الهولندي فان دي بيك

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام لخمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لضم اللاعب الدولي الهولندي لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد دفع مبدئيا 35 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وقال فان دي بيك في بيان "الكلمات لا تسعفني لوصف مشاعري بعد الانضمام إلى هذا النادي العريق "أتوجه بالشكر إلى كل فرد في أياكس وهو النادي الذي تطورت فيه وسيحمل دائما مكانة خاصة في قلبي، "حان الوقت للقيام بالخطوة التالية في مسيرتي واللعب على أعلى المستويات ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر يونايتد".

وانضم فان دي بيك إلى النادي الهولندي في سن 11 عاما وسجل 41 هدفا وصنع 34 في 175 مباراة في كل المسابقات مع أياكس وفاز بلقب الدوري في موسم 2018-2019.