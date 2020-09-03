اتحاد جدة يتطلع لإعادة سيناريو الموسم الماضي أمام النصر

يحتاج اتحاد جدة إلى 3 نقاطٍ ستقربه بشكل كبير من البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حينما يستضيف النصر على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويتطلع الاتحاديون إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي حينما نجو من الهبوط عقب فوزهم المفاجئ على النصر متصدر الدوري في ذلك الوقت 3-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويعيش الاتحاد وضعاً صعباً للغاية كون الفريق مهددا بالهبوط حيث إن خسارته وفوز منافسيه الفيحاء والفتح وضمك على العدالة والتعاون والاتفاق سيجعله قريباً من الهبوط.

وفي حال انعكست النتائج بينه وبين منافسيه في هذه المرحلة فإن الأمور لن تكون تحت سيطرته بل سيتعين عليه الفوز على العدالة في المرحلة الأخيرة وانتظار نتائج الفرق الأخرى المهددة بالهبوط إذن أنه سيعود إلى المركز 14.

ولم يعرف الاتحاديون طعم الهبوط في تاريخهم حيث إن فريقهم الذي تأسس عام 1927م، ظل ضلعاً ثابتاً في الدوري الممتاز ومن ثم دوري المحترفين وكان أحد المنافسين الشرسين على اللقب الذي حققه في 8 مناسبات سابقة كان آخرها عام 2008-2009.

وتغير حال الفريق في السنوات الأخيرة وخاصة في الموسم الماضي والذي كان يقاتل فيه الفريق للبقاء حيث كان وضعه في الموسم شبيهاً بوضعه الحالي قبل ملاقاة النصر في المرحلة 27 إذ كان يحتل المركز 13 برصيد 25 نقطة.

وانتصر الاتحاد في تلك المباراة الشهيرة والتي أوقف فيها سلسلة عدم الفوز على النصر وحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2 حيث سجَل أهدافه مهاجمه الصربي السابق ألكسندر بيرجوفيتش "هدفين" وفهد المولد، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم الى المركز 12 ويبتعد عن شبح الهبوط.

وسيدخل الاتحاد المباراة بحثاً عن الـ 3 نقاط التي ستكون بمثابة الإنقاذ له لاسيما وأنه لم يخسر في آخر 3 مباريات أمام النصر حيث فاز في مباراتين إحداهما في كأس الملك الموسم الماضي وتعادلا في مباراة الدور الأول، فهل ينجح الاتحاد في تحقيق الفوز أم سيخسر ويزيد وضعه تعقيداً قبل ختام المواجهة بمرحلة وحيدة.