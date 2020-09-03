الهلال يسعى لكسر رقم النصر وصراع ناري على المقعد الآسيوي

يسعى الهلال "بطل المسابقة" إلى مواصلة انتصاراته لكسر رقم غريمه التقليدي النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يتطلع أهلي جدة إلى المحافظة على المركز الثالث حينما يواجه مضيفه أبها، ويبحث فريقا الرائد وضيفه الفيصلي عن المقعد الآسيوي حينما يلتقيان بالقصيم، في المرحلة قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز يسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته وكسر رقم غريمه التقليدي النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الباحث عن المقعد الآسيوي.

ونجح الهلال بحسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4-1 في المرحلة السابقة، لينتظر تتويجه الرسمي عقب مباراة الشباب التي ستكون الأسبوع المقبل في ختام المسابقة.

ويتعين على الهلال جمع 6 نقاط فقط من مباراتيه الأخيرتين ليكسر رقم غريمه التقليدي النصر والذي حققه في الموسم الماضي بعدما توج باللقب برصيد 70 نقطة في حين يحتل الهلال المركز الأول برصيد 66 نقطة.

وفي المقابل ستكون مهمة الوحدة صعبة للغاية كون نتيجة المباراة ستحدد وضعه بشكل كبير في المنافسة على المقعد الآسيوي.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 46 وبفارق نقطة عن الفيصلي الخامس والذي سيلتقي الرائد صاحب المركز السادس.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أهلي جدة إلى المحافظة على المركز الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل حينما يواجه مضيفه أبها.

وتوقفت انتصارات الأهلي في المرحلتين السابقتين عقب خسارته أمام ضمك وتعادله أمام الشباب ليبقى في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وفي المقابل يدخل أبها المباراة بلا ضغوطات بعدما ضمن الفريق البقاء موسماً جديداً في دوري كأس محمد بن سلمان حيث يحتل المركز التاسع برصيد 35.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث فريقا الرائد وضيفه الفيصلي عن المقعد الآسيوي حينما يلتقيان في مباراة متكافئة.

ويفصل بين الفريقين نقطتين فقط حيث يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 45 نقطة، في حين يحتل الرائد المركز السادس برصيد 43 نقطة، وقد تكون الفرصة الأخيرة لصاحب الأرض إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على المقعد الآسيوي.

ولم يسبق للفريقين أن لعبا في دوري أبطال آسيا وستكون الفرصة سانحة لهما لاسيما وأن الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 46 سيلعب مواجهة صعبة أمام البطل الهلال.