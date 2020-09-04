الهلال يعبر الوحدة.. والرائد ينعش آماله الآسيوية

واصل الهلال "البطل" مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام مضيفه الوحدة 3-1 ، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين واصل أهلي جدة تعثره عقب خسارته أمام مضيفه أبها 2-1، وفي القصيم أنعش الرائد آماله بالمنافسة على مقعدٍ آسيوي عقب فوزه أمام ضيفه الفيصلي 2-1، في المرحلة قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة واصل الهلال "البطل" مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام مضيفه الوحدة 3-1.

وكان الهلال قد حسم لقب الدوري في المرحلة السابقة عقب فوزه أمام الحزم 4-1 لينتظر التتويج في مواجهة الشباب التي ستقام يوم الأربعاء المقبل في ختام المسابقة.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 16 والتي شهدت افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز والذي حول تمريرة زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الهلال محمد كنّو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعدما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه لتستقر في شباك الوحدة.

وحاول الوحدة العودة ونجح عند الدقيقة 79 بتسجيل الهدف الأول عن طريق مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز، قبل أن يتمكن قائد الهلال سلمان الفرج من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 69 نقطة ليبقى في الصدارة، وبقي الوحدة على رصيده السابق 46 نقطة ليتراجع الى المركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة واصل أهلي جدة مسلسل تعثره عقب خسارته أمام مضيفه أبها 2-1.

ويدين أبها بهذا الفوز لمهاجمه التونسي سعد بقير الذي سجّل هدفي فريقه حيث كان الاول عند الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء، وسجّل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 90+3، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد مدافعه عبدالله حسون عند الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 38 نقطة ليبقى في المركز التاسع، وبقي أهلي جدة على رصيده السابق 47 ليبقى في المركز الثالث.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، أنعش الرائد حظوظه في الحصول على مقعدٍ آسيوي عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 2-1

وتقّدم الرائد أولاً عند الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه المغربي محمد فوزير، ورد الفيصلي بنفس الطريقة عند الدقيقة 24، حينما سجّل مهاجمه البرازيلي غيليرمي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، في حين تمكن الكاميروني أرنادو دجوم من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة طرد المغربي جلال داودي لاعب الرائد بسبب دخوله العنيف على البرازيلي ويليام مهاجم الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 46 نقطة ليتقدم الى المركز الخامس وبفارق الأهداف عن الوحدة الرابع، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 45 نقطة ليتراجع الى المركز السادس.