الشاب سيلفا.. أكبر صفقة في تاريخ وولفرهامبتون

حطم وولفرهامبتون واندرز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الرقم القياسي للنادي في الانتقالات ليضم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا من بورتو.

ولم يكشف وولفرهامبتون عن قيمة صفقة ضم المهاجم البالغ من العمر 18 عاما، الذي وقع عقدا لخمس سنوات، لكن قال إنها الأغلى في تاريخ النادي. وذكرت تقارير صحافية أن وولفرهامبتون دفع حوالي 35 مليون جنيه استرليني.

وكان سيلفا ضمن ناشئي بورتو وبنفيكا وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في بورتو في أغسطس 2019 وعمره 17 عاما.

وأحرز سيلفا هدفا واحدا في 12 مباراة بالدوري البرتغالي مع بورتو وأمضى بعض الوقت الموسم الماضي مع الفريق الثاني بالنادي في الدرجة الثانية.

وقال جيف شي رئيس وولفرهامبتون إن سيلفا موهبة طبيعية ومستعد للعب مع فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو. وأبلغ موقع النادي على الإنترنت "نتابع تطور فابيو منذ فترة طويلة. إنه لاعب بحاجة فقط لعدة دقائق ليظهر موهبته الطبيعية. في السنوات الأخيرة كان فابيو يتطور بسرعة بالغة وأثبت نفسه مع الفريق الأول في بورتو".

وكانت أغلى صفقة سابقا في تاريخ وولوفرهامبتون عندما ضم المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز من بنفيكا مقابل 30 مليون جنيه استرليني في 2019.