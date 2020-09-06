فرنسا تتجاوز السويد في دوري الأمم

أهدى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا فوزا ثمينا على مضيفه السويدي 1-صفر السبت في سولنا، ضواحي ستوكهولم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول للنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل المهاجم الشاب هدف الفوز في الدقيقة 41 من مجهود فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء. وهو الانتصار الرابع تواليا لفرنسا خارج معقلها بعد الفوز على كل من أندورا 4-صفر، أيسلندا 1-صفر وألبانيا 2-صفر.

ويعتبر هذا الفوز والنقاط الثلاث بداية جيدة لفرنسا ضمن مجموعة صعبة تضم أيضا البرتغال بطلة أوروبا عام 2016 وحاملة لقب النسخة الأولى من هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم، علما أن اللقاء بين هذين المنتخبين انتهى بفوز الأول 4-1 في بورتو.

وفشل منتخب السويد في فك عقدته امام فرنسا، إذ يعود آخر انتصار له إلى يونيو عام 2017 في سولنا. وأشرك مدرب فرنسا ديدييه ديشان لاعب الوسط أدريان رابيو أساسيا للمرة الاولى بعدما ابعده عن منتخب "الديوك" لرفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في مونديال روسيا 2018، إلى جانب لاعب وسط تشلسي الإنجليزي نغولو كانتي.

كما منح ديشان مدافع لايبزيغ الألماني دايوت أوباميكانو فرصة خوض مباراته الدولية الاولى في سن الـ 21 عاما، إلى جانب رافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي، فيما شكل لاعبو برشلونة غريزمان وسان جرمان مبابي وتشلسي أوليفييه جيرو ثلاثي خط الهجوم.

وغاب لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وليون حسام عوار بسبب اصابتهما بفيروس "كوفيد19"، قبل أن يخسر المنتخب جهود حارسه الاحتياطي ستيف مانداندا لانضمامه إلى لائحة المصابين بالفيروس.

وكانت مباراة اليوم الأولى لأبطال العالم منذ الفوز على ألبانيا (2-صفر) في نوفمبر 2019، قبل أن تتوقف جميع المسابقات القارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. في المقابل خاضت السويد التي يشرف عليها المدرب يان أولوف اندرسون، اللقاء بغياب قائدها أندرياس غرانكفيست بسبب الإصابة.

وفرض المنتخب الفرنسي إيقاعه في الشوط الأول بدون أي خطورة تذكر على مرمى اصحاب الأرض، فيما كانت أول محاولة خطرة من نصيب السويدي ميكايل لوستيغ الذي سدد كرة صاروخية من حوالي 30 مترا مرت بالقرب من المرمى الفرنسي (15). ونجح الدفاع السويدي في "خنق" ثلاثي الهجوم مبابي وغريزمان وجيرو بمنع الكرات عنه والحد من خطورته.

وبرغم اعتماد رجال ديشان خطة تضييق المساحات، إلا أن السويد كادت أن تجد الثغرة لافتتاح التسجيل بعد تمريرة في العمق وخطأ في التشتيت من مدافع ريال مدريد رافايل فاران، فوصلت الكرة إلى المهاجم ماركوس بيرغ تلقفها عند باب المنطقة وسدد، إلا أن حارس توتنهام هوتسبر الإنجليزي هوغو لوريس تصدى للكرة بخروجه الناجح من مرماه (38)، تابعها لاعب وسط لايبزيغ الالماني إميل فورسبرغ بتمريرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف التقدم.

وعاقب المنتخب الفرنسي مضيفه بعد أقل من دقيقة بفضل موهبة مبابي الكروية الذي استفاد من عودة الكرة إليه بعدما حاول مراوغة أحد المدافعين، ليسدد كرة من زاوية صعبة خدعت الحارس أولسن (41). وهو الهدف الرابع عشر لمهاجم باريس سان جرمان في 35 مباراة دولية.

ولم تشذ بداية الشوط الثاني عن سابقه مع تبادل الهجمات بين المنتخبين بدون أي خطورة، حتى الدقيقة 53 ورأسية لجيرو مرت بجانب القائم. وعمد ديشان إلى اخراج مبابي وادخال مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال في الدقيقة 77، فساهم الاخير في حصول منتخب بلاده على ركلة جزاء اثر عرقلته من زميله في فريق "الشياطين الحمر" فيكتور نيلسون ليندلوف، غير أن غريزمان أهدر ركلته بعدما سدد فوق المرمى (90+5).