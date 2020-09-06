مواجهات متوازنة للأندية الكبرى في كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت قرعة الدورين الثاني والثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأحد، فيما تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لدخول البطولة.

ويشهد الدور الثاني للبطولة، الذي يبدأ في 14 سبتمبر الحالي مواجهة وحيدة تجمع بين فريقين بالدوري الممتاز، حيث يلتقي بيرنلي مع ضيفه شيفيلد يونايتد.

وأوقعت القرعة فريق إيفرتون في مواجهة فريق سالفورد سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة (ليغ تو)، في حين يلتقي ليدز يونايتد، العائد للمشاركة في الدوري الممتاز مجددا، مع هال سيتي.

ويستضيف ويست بروميتش ألبيون، الذي تأهل أيضا للدوري الممتاز هذا العام، فريق هاروغيت تاون، الذي صعد إلى صفوف المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة.

كما أجريت قرعة الدور الثالث لفرق الدوري الممتاز، التي تشارك في المسابقات القارية مثل ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري، ومانشستر سيتي، الفائز ببطولة كأس الرابطة الموسم الماضي، الذي تغلب 2- 1 على أستون فيلا في نهائي نسخة البطولة الأخيرة في فبراير الماضي.

ويحل ليفربول ضيفا على لينكولن سيتي أو برادفورد سيتي في الدور الثالث، الذي ينطلق في 21 من الشهر الجاري.

وفي المقابل، يلتقي مانشستر سيتي في ملعبه مع كريستال بالاس أو بورنموث، في حين يخرج مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه ريدينغ أو لوتون تاون.