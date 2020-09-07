إقصاء ديوكوفيتش من أميركا المفتوحة بعد إصابته "حكم الخط"

تم استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى بشكل مثير، بسبب توجيهه كرة باتجاه أحد حكام الخطوط خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز الأحد.

وكان ديوكوفيتش خسر إرساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الأولى. وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط التي أطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة بعد أن أصيبت في عنقها. وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب. وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة إعلان كارينيو بوستا فائزا في المباراة.

وتقدم ديوكوفيتش 5-4 في المباراة وحصل على 3 كرات على إرسال منافسه ليحسم المجموعة الأولى في صالحه لكن كارينو أنقذ الموقف في كل مرة وعادل النتيجة 5-5 قبل أن يكسر إرسال ديوكوفيتش ويتقدم عليه 6-5 ما استدعى لحظة الغضب من الأخير والتي كلفته غاليا.

ودخل ديوكفويتش المباراة وهو لم يخسر في 26 مباراة منذ مطلع العام الحالي وكان يمني بإحراز لقبه الكبير الثامن عشر في مسيرته والاقتراب من رقم الإسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20) وكلاهما غاب عن البطولة الأول بقرار شخصي منه نظرا للإجراءات الصحية المواكبة للبطولة الأميركية بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني بداعي الإصابة التي ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.