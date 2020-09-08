النصر يعلن التعاقد مع المدافع لاجامي

تعاقدت إدارة النصر يوم الأربعاء برئاسة صفوان السويكت مع المدافع علي لاجامي قادماً من صفوف فريق الفتح بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

وبدأ لاجامي مسيرته في الفئات السنية لنادي المحيط قبل الانتقال إلى الخليج للفئة نفسها في عام 2014، ليمثل بعدها الفريق الأول حتى 2018، ويقضي موسمين بشعار نادي الفتح.

ويعد لاجامي ثالث تعاقدات النصر مؤخراً بعد كل من الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، والكوري جين سو كيم، كما سبق ووقع الفريق العاصمي مع عبدالمجيد الصليهم وأمين بخاري وعبدالفتاح عسيري وعبدالعزيز العلاوي وأسامة الخلف.