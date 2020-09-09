ميسي يخوض التدريبات بمعنويات مرتفعة بعد زوال فكرة الرحيل

بدا أن ليونيل ميسي عاد لمنطقة الراحة بعد خوض التدريبات مع زملائه في برشلونة، اليوم الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ واصل المضي قدما بعد فشل محاولة الرحيل عن النادي الشهر الماضي.

وظهر هداف برشلونة التاريخي مبتسما خلال المران برفقة اللاعبين تحت الأمطار في مقر التدريبات جوان غامبر تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

واستأنف ميسي، الذي يحتفظ بشارة القيادة رغم الإفصاح بشكل علني عن رغبته في المغادرة وهجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، التدريبات مع فريقه يوم الاثنين عقب الامتناع عن التدريب بضعة أيام لرغبته في الرحيل.

وأعلن اللاعب الأرجنتيني يوم الجمعة الماضي أنه سيستمر مع برشلونة هذا الموسم لأنه لا يود أن يتحدى ناديه أمام المحاكم بسبب نزاع حول الشرط الجزائي بعد أن طلب الرحيل مجانا. ويغيب برشلونة عن أول أسبوعين في الدوري بسبب مشاركته في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وخروجه المهين أمام بايرن ميونيخ 8-2 الشهر الماضي.

ويلتقي فريق المدرب كومان مع جيمناستيك دي تاراغونا يوم السبت في لقاء ودي ومع جيرونا يوم الأربعاء المقبل قبل خوض أول لقاء في الدوري أمام فياريال يوم 27 سبتمبر.