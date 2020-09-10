إصابة رئيس نابولي بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إصابة رئيسه أوريليو دي لاورنتيس بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من اجتماع شارك فيه جميع مسؤولي أندية الدرجة الأولى الإيطالية.

ولم يحدّد النادي، في بيانه الموجز المنشور على موقعه الإلكتروني، ما إذا كان دي لاورنتيس يعاني من أي أعراض.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أنه كانت تظهر على دي لاورنتيس أعراض المرض عند حضوره اجتماعا لرابطة الدوري الإيطالي مع نظرائه في الدوري في ميلان الأربعاء لبحث قضية حقوق البث التلفزيوني واستئناف البطولة.

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت"، عزا رئيس نابولي ارتفاع درجة حرارته لإصابته بعسر الهضم بعد تناول المحار ولم يتم تبليغه بنتيجة الاختبار إلى ما بعد الاجتماع في المساء، ليقوم بإخطار رؤساء الأندية الآخرين على الفور وكذلك الصحفيين الذين تحدث معهم.