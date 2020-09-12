يوفنتوس يخسر 71 مليون يورو في الموسم المنصرم

سجل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم خسارة بـ 71.4 مليون يورو في الموسم المنصرم 2019 - 2020 بسبب أزمة كورونا.

وأعلن النادي بعد جلسة لمجلس الإدارة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن الخسارة التي كان قد سجلها في ختام موسم 2018 - 2019 بلغت 39.9 مليون يورو.

وانخفضت عائدات النادي في الموسم المنصرم بنسبة 48% لتصل إلى 573.4 مليون يورو، مقابل انخفاض بنسبة نحو 8% في موسم 2018 - 2019، وقال النادي إن السبب الرئيسي في تراجع نتائجه المالية في العام الحالي هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا. وأوضح النادي أنه استطاع توفير 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم مشيرا إلى هذا الأمر قلل جزئيا من الخسارة الكبيرة.

كانت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) قد اعلنت الاسبوع الماضي أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (4.5 مليار دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت ايكا أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 2.4 مليار يورو.