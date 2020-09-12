"هاتريك" صلاح يُفشل مفاجأة ليدز ويمنح ليفربول فوزاً صعباً

تقمص محمد صلاح دور البطولة لفريق ليفربول، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لفوز صعب على ليدز يونايتد 4 - 3 اليوم السبت في مستهل حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت مباريات الجولة الأولى التي أقيمت اليوم أيضا فوز أرسنال على فولهام 3 - صفر، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون 1 - صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء وتعادل جاك هاريسون لفريق ليدز في الدقيقة 12 ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 20 ثم تعادل باتريك بامفورد لليدز في الدقيقة 30 قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3 - 2.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتيوز كليتش الهدف الثالث لفريق ليدز في الدقيقة 66، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 88.

وحصل ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث يسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، في المقابل ظل فريق ليدز بلا نقاط. وأحرج ليدز، بطل دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) في الموسم الماضي، فريق ليفربول في الكثير من أوقات المباراة وكان ندا قويا لحامل اللقب.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون 1- صفر. ويدين كريستال بالاس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ويلفريد زاها الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13. وحصد كريستال بالاس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب.