إيفرتون يهزم توتنهام في أولى جولات الدوري

وضع إيفرتون حدا لسلسلة نتائجه المزرية أمام توتنهام هوتسبير بعدما هز دومينيك كالفرت-لوين الشباك بضربة رأس في الشوط الثاني ليمنح الفريق الضيف الفوز 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأشرك كارلو أنشيلوتي ثلاثة لاعبين جدد مع إيفرتون، منهم الكولومبي خيمس رودريجيز، لكن كالفرت-لوين المولود في شيفيلد هو من منح الفريق البداية الرائعة هذا الموسم بضربة رأس قوية في الدقيقة 55.

وخرج توتنهام، الذي أشرك الوافدين الجديدين مات دورتي وبيير-إميل هويبيرغ، بخيبة أمل بعدما تلقى أول هزيمة أمام إيفرتون منذ 2012.

وجاءت أفضل فرص لتوتنهام في الشوط الأول، لكن جوردان بيكفورد حارس إيفرتون أنقذ محاولتين من ديلي آلي ودورتي. وافتقر توتنهام للإبداع بعد تقدم إيفرتون وحافظ الفريق الضيف على انتصاره بسهولة.