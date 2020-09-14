فالنسيا يبدأ الموسم برباعية في مرمى ليفانتي

فاز فريق فالنسيا على ضيفه ليفانتي 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس على ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر، وتعادل بلد الوليد مع ريال سوسيداد 1 - 1 وهويسكا مع فياريال بذات النتيجة.

وسجل أهداف فالنسيا غابرييل باوليستا وماكسيمليانو غوميز في الدقيقتين 12 و39 ومانويل فاييخو (هدفين) في الدقيقتين 75 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي ليفانتي خوسي لويس موراليس في الدقيقتين الأولى و36. وحصد فالنسيا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل ليفانتي بلا رصيد.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر، ييدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان تيلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وحصد بيتيس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الثالثة، تعادل بلد الوليد مع ريال سوسيداد 1 - 1. وتقدم ميغيل ألفونسو هيريرو لبلد الوليد في الدقيقة 39 وتعادل ريال سوسيداد عن طريق روبيرتو لوبيز في الدقيقة 60. وبهذا حصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الرابعة، تعادل هويسكا مع مضيفه فياريال 1 - 1. وتقدم هويسكا بهدف سجله بابلو مافيو في الدقيقة 42 وتعادل فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. وحصد الفريقان أول نقطة في مشوارهما بالدوري هذا الموسم.