التراجع عن قرار "الجماهير" في مباراة بايرن وشالكه

سيضطر فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، أن يخوض مباراته الافتتاحية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، غدا الجمعة، أمام شالكه بدون جمهور بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال ديتر رايتر عمدة مدينة ميونخ، الذي منح الضوء الأخضر في البداية لحضور 7500 مشجع للمباراة، اليوم الخميس، إن السماح للجماهير وسط تغيير معدل حالات الإصابة سيكون "علامة خاطئة".

وجاء القرار بعد اجتماع حكومة ولاية بافاريا والسلطات الصحية، بعدما أكدت هيئة مكافحة الأمراض بالحكومة الألمانية، معهد "روبرت كوخ" وجود ارتفاع حاد في حالات الإصابة مقارنة باليوم السابق.

وقال رايتر: "بالنسبة لي، هذا المستوى مرتفع، والآن أيضا تم تأكيده من قبل معهد روبرت كوخ، يعني أننا على الأقل يجب أن نفكر في قيود أكثر صرامة في الحياة العامة. ومن ثم لا يمكنني السماح للآلاف من الجماهير بالدخول للملاعب في وقت واحد، أعلم أنه أمر محزن بالنسبة للجماهير والأندية ولكن الأزمة لم تنته بعد، على الجميع أن يعلم هذا".

وكان السياسيون وافقوا مطلع هذا الاسبوع على السماح بحضور 20 في المئة من سعة الملاعب في مرحلة تجريبية تستمر ستة أسابيع.

وكان ميونخ يأمل في حضور 15 ألف مشجع في ملعبه الذي يتسع لـ75 ألف متفرج ولكن بسبب أرقام فيروس كورونا، سُمح لهم أمس الأربعاء بحضور 7500 مشجعا قبل القرار النهائي بعدم حضور أي مشجع.

ويعد بايرن ميونخ أول ناد يتعين أن يخوض مباراته على أرضه بدون جمهور، ولكن قد يؤثر هذا على أندية أخرى لأن السلطات الصحية لديها القرار النهائي المتعلق بالمباريات.

في الوقت نفسه، يتوقع أغسبورغ جار بايرن حضور 6000 مشجع في مباراته الأولى أمام بوروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي، المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال مايكل سترويل المدير الإداري لأوغسبورغ اليوم الخميس لصحيفة "أوجسبرجر ألجماينه" اليومية أنه مثل أي مكان آخر، فإن القرار النهائي سيكون بيد السلطات الصحية المحلية.

وذكر نادي شتوتغارت، الصاعد حديثا، اليوم الخميس أنه يهدف لحضور ثمانية آلاف مشجع لمباراته الافتتاحية بعد غد السبت أمام فرايبورغ، وهو بانتظار الموافقة من مسؤولي شتوتغارت.