التعاون يتعاقد مبدئياً مع المدرب الفرنسي كارتيرون

أعلن نادي التعاون يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد يوم واحد من فسخ عقده مع الزمالك المصري.

وأعلن الزمالك أمس الثلاثاء أن كارتيرون طلب إنهاء تعاقده بشكل مفاجئ ودفع الشرط الجزائي قبل أسابيع قليلة على مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في قبل نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال التعاون عبر حسابه على تويتر "وقعت إدارة النادي مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين عند وصول المدرب للدوحة".

ويشارك التعاون، الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز 12، حاليا في دور المجموعات لدوري الأبطال لمنطقة غرب آسيا في الدوحة ضمن إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

وخسر التعاون لأول مرة بعد أن استقبل هدفا متأخرا خلال هزيمته 1-صفر من بيروزي الإيراني أمس الثلاثاء لكنه ظل في صدارة المجموعة الثالثة.

ويملك التعاون ست نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع الدحيل القطري بفارق نقطتين عن بيروزي بينما يملك الشارقة الإماراتي نقطة واحدة.