سواريز يجتاز اختبار "الإيطالية" رغم اقتراب دزيكو من يوفنتوس

اجتاز المهاجم الدولي الأوروغواياني لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية، وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الخميس، ما يجعله مؤهلا للحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي وسط تكهنات بشأن انتقاله من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وخضع سواريز، 33 عاما، للاختبار في جامعة للأجانب بمدينة بيروجيا الإيطالية، حيث تلقى ترحيبا من المشجعين والمصورين بعد التدريب الذي أجراه مع الفريق الكتالوني في وقت سابق من اليوم، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وبات بإمكان سواريز الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية من خلال عائلة زوجته، وهي إبنة مهاجر إيطالي إلى أوروغواي، وبصفته حاملا لجواز سفر إيطالي ، فإنه يصبح بإمكانه أيضا التوقيع مع أي ناد أوروبي، مثل يوفنتوس، الذي وصل بالفعل للحد الأقصى في تعاقداته مع لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقب تعاقد يوفنتوس مع البرازيلي آرثر ميلو ولاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، كان بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة يبحث عن مهاجم بعد أن أنهى عقد الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، وفقا لتقارير.

إلى جانب سواريز، ربطت تقارير إخبارية يوفنتوس بالمهاجم البوسني إيدين دزيكو هداف روما الإيطالي، وكذلك البولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، علما بأن الموسم الجديد للدوري المحلي سوف ينطلق بعد غد السبت، فيما تنتهي فترة الانتقالات في الخامس من أكتوبر القادم.

وخرج سواريز من حسابات الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، مما عزز جهوده ليكون متاحا من الناحية القانونية للأندية الأخرى، وتردد أيضا أن أتلتيكو مدريد الإسباني ربما سيكون وجهة محتملة للأوروغواياني بعد ستة مواسم قضاها مع فريقه الكتالوني، أحرز خلالها 147 هدفا بالدوري الإسباني.