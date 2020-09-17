سيتيين يقاضي إدارة برشلونة بعد شهر من إقالته

أصدر كيكي سيتيين المدير الفني السابق لنادي برشلونة بيانا أوضح خلاله أن الإدارة أخبرته رسمياً بإقالته يوم الأربعاء بعد شهر كامل من الاستغناء عن خدماته، كما أوضح أنه سيتوجه إلى القضاء بعد امتناع الأخير عن تقديم أي تسوية.

وقرر برشلونة إقالة كيكي سيتيين قبل أن يتعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان، دون أن يكون هناك تسوية لعقد المدرب الإسباني الذي يمتد مع الفريق حتى 2022.

وجاء بيان كيكي سيتين الذي نشره عبر "توتير": يوضح كيكي سيتيين وإيدر سارابيا وجون باسكوا وفران سوتو أنه نظراً لآخر المعلومات المنشورة، نود تقديم التوضيح التالي: بعد شهر من الصمت المطلق من مجلس إدارة نادي برشلونة، وبعد طلبات مختلفة منا، لم نتلق أخيرًا الاتصالات الرسمية الأولى إلا يوم أمس، عبر الفاكس. تكشف هذه الاتصالات عن النية الواضحة لعدم الامتثال لعقود العمل الخاصة بنا والموقعة بتاريخ 14/1/2020. في حالتي، كيكي سيتيين، من العلني والمعروف أنه في 17 أغسطس أعلن كل من النادي والرئيس إقالتي فورًا. ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك حتى يوم أمس، 16 سبتمبر (بعد شهر واحد)، عندما أرسلوا لي، ولأول مرة، الخطاب الخاص بالفصل المذكور (بدون أي تسوية). فيما يتعلق بباقي الجهاز الفني، فقد تم إخطارنا، أمس أيضًا، لدهشتنا، بـ"الانتقال المستقبلي" إلى النادي. على الرغم من كل ما قيل، فقد اضطررنا إلى وضع حل النزاع في أيدي محامينا، واضطرارنا إلى رفع الدعاوى القانونية المقابلة. وهذا حفاظا على حقوقنا وما تم الاتفاق عليه في يومه مع نادي برشلونة.