ميسي يفوز في نزاع قضائي على حقوق علامته التجارية

فاز ليونيل ميسي قائد برشلونة في نزاع قضائي على الحقوق التجارية بعد أن رفضت أعلى محكمة أوروبية طعنا من شركة إسبانية لملابس سباقات الدراجات ضد اللاعب الأرجنتيني اليوم الخميس.

وأقرت محكمة العدل في لوكسمبورغ التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان بحقوق اللاعب في استغلال علامة ميسي التجارية ورفضت طعن شركة "ماسي" الإسبانية ومكتب حقوق الملكية الفكرية الأوروبي.

وقدم ميسي طلبا لمكتب الملكية الفكرية في 2011 لاستغلال اسمه كعلامة تجارية لملابس رياضية وأحذية رغم معارضة ملاك "ماسي" الذين زعموا أن شعار اللاعب سيتسبب في ارتباك لدى المستهلكين.

ودعم المكتب الأوروبي الشكوى في 2013 وتم رفض طعن ميسي في العام التالي وأدى طعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 2018 لإلغاء الحكم الأصلي.

ورفضت محكمة العدل طعن "ماسي" والمكتب الأوروبي ضد الإلغاء وقالت إن المحكمة العامة كانت محقة في اعتبار أن شهرة ميسي تشكل عاملا واضحا للتفرقة بين علامته الخاصة وشركة ملابس الدراجات.

وفاز ميسي (33 عاما) بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات وهو الهداف التاريخي لبرشلونة والأرجنتين والدوري الإسباني.

كما تصدر قائمة أثرى لاعبي كرة القدم لمجلة فوربس هذا الشهر وتشمل ثروته 92 مليون دولار من راتبه في برشلونة و34 مليون دولار من الإعلانات.

وتصدر ميسي العناوين حول العالم الشهر الماضي عند الإعلان عن نيته الرحيل عن برشلونة الذي قضى فيه كل مسيرته لكنه قرر البقاء على نحو مفاجئ لعدم رغبته في خوض نزاع قضائي ضد النادي.