البيشي والجبيع يحرسان مرمى الهلال آسيوياً

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال بتسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

وأتت موافقة الاتحاد القاري على تسجيل حارسي المرمى عبدالله يحيى البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك مكان محمد الواكد ونواف الغامدي، بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وسيكون اللاعبان البديلان مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً، بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.