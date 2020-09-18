الهلال يتعادل مع بختاكور ويبقى متصدراً

حافظ الهلال على صدارته عقب تعادله سلبياً أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وقهر الهلال ظروف النقص والغيابات بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه الذين وصل عددهم إلى 10 لاعبين بعد تأكد إصابة الحارسين محمد الجدعاني ونواف الغامدي والمدافع ياسر الشهراني وعبدالله الحافظ.

وبدأت المباراة بهجومٍ أوزبكي كاد أن ينتج عنه هدفٌ مبكر حينما سدد لاعبه خامداموف كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما تلقى لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو تمريرةً مميزة من زميله سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي اعتلى لعرضية زميله الايطالي جوفينكو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس سانجار كوفاتوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله جوفينكو أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله أمير كردي إلا أنه سدد الكرة لتصل سهله للحارس الأوزبكي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن وصيفه باختاكور في حين يحتل شباب الأهلي دبي الاماراتي المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما كرر تفوقه أمام شاهر خودرو الايراني بنتيجة 1-صفر.