كلوب: لا نحتاج إلى بيع أي لاعب

رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة الإعلان عن صفقة ضم تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني، لكنه اعترف قائلا "يبدو الأمر واعدا للغاية".

وكان كرل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أعلن رحيل لاعب خط الوسط الإسباني تياغو، 29 عاما، وانضمامه إلى ليفربول أمس الخميس. وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قيمتها نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في الدوري الممتاز :"الأمر ليس رسميا حتى يجرى الإعلان عنه... لست من يعلن ذلك، يبدو الأمر واعدا. يداي مقيدتان إلى حد كبير. قد يكون مفيدا للجماهير مشاهدة قنوات نادي ليفربول اليوم".

ووجه تياغو خطاب شكر لبايرن ميونخ اليوم الجمعة كتب فيه إن قراره جاء "لأسباب رياضية" وأنه بحاجة إلى "تحديات جديدة". وذكرت تقارير إعلامية أن انضمام تياغو لليفربول قد يعني رحيل لاعب خط الوسط جيني فينالدوم، الذي ترد أنه قريب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني. ولكن كلوب قال إن التعاقد مع تياغو لا يعني ضرورة رحيل فينالدوم أو أي لاعب غيره.