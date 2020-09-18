مادو وحمدالله يقودان النصر إلى ثمن النهائي

حجز نادي النصر مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما كرر تفوقه أمام نظيره سباهان الإيراني بفوزه بنفس نتيجة الذهاب 2-صفر ، في المواجهة التي احتضنها استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين تلقى مواطنه التعاون خسارته الثانية في المسابقة أمام بيرسبوليس الإيراني بنفس نتيجة الذهاب 1-صفر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في المرحلة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد جاسم بن حمد لحق النصر بمواطنه أهلي جدة إلى الدور ثمن النهائي بعدما كرر تفوقه أمام نظيره سباهان الإيراني بفوزه عليه بنفس نتيجة الذهاب 2-صفر.

وبدأ فريق سباهان المباراة بهجومٍ مكثّف على مرمى النصر حيث كاد مهاجمه سجاد شهبازارد أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سروش رفيعي بقدمه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل سباهان هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه سجاد شهبازارد الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله رسول نويدكيا ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس المتألق براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 32 تمكن مدافع النصر عبدالله مادو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفريق الايراني.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 عقب تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليسدد الكرة قوية سكنت شباك فريق سباهان.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه خالد الغنّام هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس بيام نيازمند الذي أبعدها بصعوبة.

وفرض سباهان سيطرته بعد مرور 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وكاد لاعبه رضا ميرزابي أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرةً ذكية إلا أنها أصابت العارضة.

ورد النصر سريعاً وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن الإيراني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 10 نقاط ليتصدر الترتيب ويتأهل وبفارق نقطتين عن وصيفه السد القطري الذي فاز على العين الإماراتي برباعية نظيفة، وبقي سباهان على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز الثالث.