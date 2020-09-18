مجموعة أميركية تستحوذ على نادي بارما

قال نادي بارما المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إن ملكيته انتقلت إلى مجموعة كراوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وأضاف النادي أن المجموعة اشترت 90 في المئة من أسهمه بينما سيحتفظ المالك السابق مجموعة نوفو إينيزيو بنسبة تسعة في المئة من الأسهم في حين ستبقى نسبة واحد في المئة بيد شركة تمثل جمهور النادي. وأكد النادي أن الصفقة أبرمت اليوم الجمعة في ميلانو.

وكان بارما فاز بثلاثة ألقاب أوروبية كبيرة خلال تألقه في تسعينات القرن الماضي لكنه أعلن إفلاسه في 2015 قبل عودته لدوري الأضواء الإيطالي للعبة الشعبية في 2018. واشترت مجموعة نوفو إينيزيو التي أسستها مجموعة من أصحاب الأعمال المحليين النادي بعد إعلان إفلاسه وهبوطه لدوري الدرجة الرابعة في 2015. ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد شهر واحد فقط من موافقة الملياردير الأمريكي دان فريدكين على شراء نادي روما.

وفريقا فيورنتينا وميلان مملوكان لأطراف أمريكية أيضا. كما استحوذت أيضا مجموعة يقودها المحامي الكندي جوي سابوتو على نادي بولونيا.

ولم يسبق لبارما الذي تأسس في 1913 الفوز بلقب الدوري الإيطالي الأول للعبة الشعبية لكنه اشتهر في تسعينات القرن الماضي بفضل تشكيلة قوية ضمت بين صفوفها عددا من المشاهير مثل الأرجنتيني هرنان كريسبو والكولومبي فاوستينو أسبريا.

وخلال هذه الفترة فاز النادي بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مرتين وبكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس مرة وبكأس إيطاليا ثلاث مرات واحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

وعن الصفقة قال كايل كراوس الرئيس التنفيذي لمجموعة كراوس التي تعمل في عدة مجالات منها تجارة التجزئة والعقارات إن "الاستحواذ على بارما 1913 يحقق حلما قديما (بالنسبة لهم)".