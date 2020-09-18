مورينيو ينتقد جدول توتنهام المزدحم بالمباريات

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بشدة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ورابطة الدوري للدرجات الأدنى، بسبب خوض فريقه ثلاث مباريات في أسبوع واحد على عدة جبهات.

ويحتاج النادي اللندني لتجاوز ثلاث جولات في تصفيات الدوري الأوروبي قبل التأهل إلى دور المجموعات، بينما سيخوض مباريات في الدوري الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في الفترة ذاتها.

وبعد العودة من بلغاريا حيث فاز على لوكوموتيف بلوفديف أمس الخميس، سيزور توتنهام ساوهامبتون في الدوري الممتاز بعد غد الأحد، وبعدها بيومين سيواجه ليتون أورينت في كأس الرابطة قبل رحلته إلى مقدونيا لمواجهة سيخينديا يوم الخميس.

وقال مورينيو للصحافيين "من يتخذون مثل هذه القرارات نسوا أن أحد الأندية الإنجليزية يمكن أن يكون توتنهام أو وولفرهامبتون أو شيفيلد يونايتد أو أي فريق آخر. نسوا أن هذا الوضع غير ممكن. هذه مزحة.. مزحة تماما لكن ها نحن في هذا الوضع. لقد كنا محظوظين للغاية لأن ليتون أورينت فاز على بليموث لأن بليموث كانت ستكون بعيدة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف المدرب البرتغالي "غدا السبت سنكون في ساوثهامبتون، الأربعاء سنطير إلى مقدونيا مرة أخرى وهكذا. الأمر مثير تماما لكني أفضل أن أستمر في المنافسة في هذه المسابقة (الدوري الأوروبي) لذلك دعونا نقاتل حتى نتمكن من ذلك".

كما أبدى مورينيو انزعاجه من انطلاق مباراة الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا ما يمنح الفريق وقتا أقل للراحة بعد العودة إلى لندن في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وأضاف "سنحاول التعافي بأقصى ما في وسعنا. يمكن أن تكون المباراة في الخامسة أو السادسة مساء لمنحنا المزيد من الوقت للتعافي. لكن لا.. إنها في 12 ظهرا وهذا قرار رائع آخر".