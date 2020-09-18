هيغوايين يرافق ماتويدي وينضم لإنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، والذي سبق له التتويج بلقبي الدوري الإسباني والإيطالي ثلاث مرات مع فريقي ريال مدريد ويوفنتوس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأميركي، أن هيغوايين انضم إلى الفريق بعد قيادته فريقه السابق يوفنتوس إلى لقب الدوري الإيطالي موسم 2019 - 2020. وقال بول ماكدون المدير الرياضي بالنادي: نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق مع غونزالو لإضافة لاعب خبير وهداف ناجح، والذي نجح في أفضل الفرق وبطولات الدوري.

من جانبه، قال هيغوايين "في البداية أريد أن أوجه الشكر لإنتر ميامي على مجهودهم الكبير في التعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في حياتي، وهذا ما أتطلع إليه، إنه دوري جديد وتجربة جديدة في مدينة جميلة، أنا سعيد لأنني هنا وهذا أصبح رسميا الآن، هدفي هو أن أحاول استغلال خبرتي التي كونتها في أوروبا من أجل مساعدة الفريق على التقدم".

وكان هيغوايين بدأ مسيرته لاعبا في ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني في يناير عام 2007، حيث أمضى مع الفريق ستة أعوام فاز خلالها بلقب الدوري ثلاث مرات.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى نابولي في صيف عام 2013، حيث قضى مع الفريق ثلاثة مواسم، حيث سجل مع الفريق 91 هدفا في 146 مباراة، كما توج بلقبي الكأس وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام 2014.

وانضم هيغوايين إلى يوفنتوس قادما من نابولي في صيف عام 2016، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما أنه وصل مع النادي الإيطالي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام 2017.

وفي موسم 2018 - 2019، لعب هيغوايين على سبيل الإعارة مع فريق ميلان قادما من يوفنتوس، قبل أن تتم إعارته في يناير عام 2019 إلى تشيلسي الإنجليزي حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي.