سوزا: أعتذر لجماهير الأهلي.. والنادي يدار من "هواة"

قدم اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، محترف أهلي جدة السابق، شكره إلى جماهير النادي بعدما فسخ عقده في وقت سابق وانتقل إلى بيشكتاش التركي، كما انتقد إدارة الفريق الغربي بأنها تجعله صغيراً.

وكان سوزا قد انتقل إلى بيشكتاش في منتصف سبتمبر الحالي بعدما فسخ عقده من طرف واحد بحسب بيان إدارة نادي أهلي جدة الذي صدر يوم الجمعة.

وأصدر النادي الغربي بياناً يؤكد فيه تقديمه شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب البرازيلي وناديه الجديد بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد.

وكتب سوزا عبر حسابه في تويتر بعد صدور بيان أهلي جدة "أستغل هذه الفرصة لأشكر جماهير الأهلي التي لطالما دعمتني، وأرجو أن تسامحوني لأنني لم أتمكن من مبادلتكم الشعور بالحب والمودة، لذلك أود في الوقت نفسه أن أشكركم وأطلب منكم السماح".

وفي رد له على سؤال لمشجع عن الاتفاق بين اللاعب والنادي، كتب سوزا "أرني الاتفاق الذي أقيم بيننا، أو الرسائل الإلكترونية الكثيرة التي أرسلتها للإدارة قبل فسخي للعقد، للأسف أن النادي يدار من هواة، ناد كبير يدار ممن يجعلونه صغيرا".

وانتقل سوزا إلى أهلي جدة صيف عام 2018 قادما من صفوف فريق فنربخشة التركي، ومنذ قدومه لعب البرازيلي 41 لقاء رسميا مع فريقه سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 6.