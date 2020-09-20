ثنائية أسباس تمنح سلتا فيغو نقاط فالنسيا

حقق سلتا فيغو فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه فالنسيا 2-1 بثنائية لهدافه الدولي ياغو أسباس.

ومنح أسباس التقدم لسلتا فيغو في الدقيقة 13، وأدرك فالنسيا التعادل عبر الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (46)، قبل أن يسجل أسباس هدفه الثاني والفوز في الدقيقة 57.

ومني فالنسيا بخسارته الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه ليفانتي 4-2 في المرحلة الأولى، فيما تعادل سلتا فيغو مع إيبار في الجولة الأولى.

واستهل خيتافي مشواره هذا الموسم بفوز صعب على ضيفه أوساسونا بهدف وحيد سجله خايمي ماتا في الدقيقة 54. وهي المباراة الأولى لخيتافي هذا الموسم بعدما تأجل لقاؤه ضد جاره ريال مدريد حامل اللقب في المرحلة الاولى بسبب منح الاخير راحة أسبوعا إضافيا بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني أوساسونا بخسارته الأولى في ثاني مباراة له في الدوري بعدما كان تغلب على قادش في المرحلة الأولى. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات هويسكا مع قادش، وغرناطة مع ألافيس، وريال بيتيس مع بلد الوليد، وريال سوسييداد مع ريال مدريد.