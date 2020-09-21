فيدال يصل ميلان لإتمام انتقاله إلى إنتر

بات التشيلي أرتورو فيدال على أعتاب الانتقال من برشلونة إلى إنتر ميلان بعدما وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الأحد.

ونشر حساب إنتر على تويتر صورة وصول فيدال إلى جانب فيديو للاعب البالغ عمره 33 عاما وهو يقول للمشجعين "أهلا إنتر، أنا هنا".

ومن المنتظر أن يعمل فيدال، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في 2018، مجددا تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي ضمه لصفوف يوفنتوس في 2011 واستمر هناك حتى 2015.

وأشاد ليونيل ميسي قائد برشلونة بفيدال على إنستغرام، وكتب "عرفتك من خلال اللعب أمامك وكنت أظن دائما أنك ظاهرة نادرة لكن بعد أن أصبحت محظوظا بالتعرف عليك بشكل شخصي، فإنك فاجأتني بشكل أكبر، لقد تشاركنا في العديد من الأمور في آخر عامين، ولقد تركت أثرا كبيرا في غرفة اللاعبين وسنفتقدك كثيرا. أتمنى لك كل التوفيق في ناديك الجديد وأنا متأكد أننا سنلتقي مجددا".