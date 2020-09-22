اعتبار روما خاسراً لإشراكه لاعباً لا يحق له اللعب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء اعتبار فريق روما خاسرا صفر - 3 لمباراته الأولى في الدوري لإشراكه لاعبا لم يكن متواجدا في القائمة الرسمية للفريق.

ولم يكن لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة روما عندما لعب تقريبا المباراة كاملة أمام فريق فيرونا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت المقبل.

وخاض دياورا، الذي سيبلغ عامه الـ23 فييوليو المقبل، 22 مباراة مع روما في الموسم الماضي، ولم يتم إدراجه مطلقا في قائمة اللاعبين، خاصة أن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 عاما، يتم استخدامهم بحرية في المباريات من قبل الفرق، بالإضافة إلى الـ25 لاعبا المسجلين في قائمة الفريق.

ويعتقد أن روما سيقوم بتقديم استئناف ضد العقوبة، مدعيا بوجود خطأ حدث بحسن نية حيث إن قائمة الفريق للمباراة تضمنت فقط 21 لاعبا.