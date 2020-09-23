إصابة مدافع ميلان بكورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عزل البرازيلي ليو دوارتي لاعب الفريق عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان دوارتي، الذي خاض ست مباريات الموسم الماضي، اللاعب الوحيد الذي ثبتت إصابته بالفيروس، خلال الفحوصات الروتينية التي خضع لها اللاعبون ومسؤولو الفريق أمس الثلاثاء.

وذكر ميلان "وفقا للبروتوكولات الحالية، سيتم اختبار المجموعة بأكملها مرة أخرى قبل مباراة الفريق أمام غليمت النرويجي ببطولة الدوري الأوروبي غدا الخميس، وستتبع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها سلطات الصحة العامة المحلية".

ويستضيف ميلان منافسه النرويجي بالدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي، علما بأن الفريق اللومباردي سجل ظهوره المحلي الأول خلال الموسم الحالي، خلال فوزه 2 - صفر على ضيفه بولونيا في مستهل مبارياته ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم أول أمس الاثنين.

يذكر أن نادي تورينو أعلن أيضا وجود حالة إيجابية لديه أمس، دون الكشف عن إسم اللاعب المصاب بالفيروس.