"الآسيوي" يرفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء تأجيل مباراة نادي الهلال أمام نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي بعدما طلب الأول لذلك نظرا لغياب العديد من اللاعبين عن القائمة بسبب إصابتهم بكورونا.

ومنذ استئناف دوري أبطال آسيا أعلن الهلال إصابة عددا من لاعبيه وإدارييه وأفراد من الأجهزة الفنية والطبية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إذ خاض اللقاء السابق أمام شهر خودرو الإيراني بقائمة ضمت 13 لاعبا فقط. وعاد سلمان الفرج إلى تدريبات الفريق بعدما أثبتت المسحتان التي أجراهما شفاءه من كورنا فيما يواصل المصابون إجراءات العزل الصحي.

وبحسب بيان الهلال فقد طلبت الإدارة تأجيل المباراة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلا أن الأخير رد بالرفض يوم الأربعاء.

ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا وسيخوض يوم الأربعاء مباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي في ختام دور المجمموعات قبل أن يلعب ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الأولى.