أهلي جدة يتعاقد مع الصربي فييسا

أعلن نادي أهلي جدة يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الصربي لوبومير فييسا لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد، قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

وبدأ فييسا (32 عاماً) مسيرته في هايدوك كولا الصربي قبل اللعب إلى بارتيزان بلغراد ليخوض لاحقا موسمين مع أولمبياكوس اليوناني قبل الانتقال في 2013 إلى بنفيكا البرتغالي والاستقرار فيه حتى مطلع العام الحال عندما أعير إلى ألافيس الإسباني. ومثل لاعب الوسط الدفاعي منتخب بلاده في 25 مباراة، من أهمها مواجهة أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وكان أهلي جدة أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، كما يلعب في دوري أبطال آسيا 2020، وسيواجه شباب أهلي دبي الإماراتي في ثمن نهائي البطولة.