عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

اتحاد جدة يتعاقد مع عبدالرحمن اليامي 3 أعوام

المصدر: العربية.نت
من التعاقد الرسمي
رابط مختصر

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تعاقده مع المهاجم عبدالرحمن اليامي، لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق الحزم.

وسبق لليامي اللعب لفريقي الهلال والفيحاء قبل الانتقال إلى الحزم خلال المواسم الماضية، حيث شارك معه في 9 لقاءات خلال الموسم الماضي منها 4 كأساسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

وكان اتحاد جدة قد أعاد مهاجمه الصربي أبكسندر بريوفيتش، بعدما تعاقد معه في يناير من عام 2019 ليلعب مع النادي حتى ديسمبر الماضي.

وأنهى النادي الغربي الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر بعدما ضمن البقاء في الجولة الأخيرة بالفوز على العدالة.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #عبدالرحمن اليامي, #الدوري السعودي
إقرأ أيضاً "الآسيوي" يرفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي "الآسيوي" يرفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي 14:07 GMT
إقرأ أيضاً استقلال طهران يهزم أهلي جدة ويبلغ ثمن النهائي استقلال طهران يهزم أهلي جدة ويبلغ ثمن النهائي 17:18 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر