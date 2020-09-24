النصر يخسر من العين ويواجه ثاني المجموعة الثالثة

تلقى النصر السعودي خسارته الأولى في المسابقة من أمام نظيره العين الإماراتي 1-صفر ليبقى في صدارة المجموعة ، في المواجهة التي احتضنها ستاد المدينة التعليمية، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للعين، في حين لم يظهر النصر بمستواه في هذا الشوط خاصة وأن مدربه فضّل الزج بالبدلاء لإراحة لاعبيه للدور ثمن النهائي.

وانتظر العين بافتتاح التسجيل بعد مرور 19 دقيقة حينما حاول مدافع النصر علي لاجامي إبعاد كرة لتصطدم بالتوغولي كودغو لابا وتسكن شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء النصر وفرض سيطرته على المباراة وكاد مدافعه أسامه الخلف أن يسجّل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس خالد عيسى.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالفتاح آدم هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد مدافع النصر أسامه الخلف أن يغالط حارس العين خالد عيسى حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب المرمى.

ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سامي النجعي الذي تلقى تمريرة من زميله أيمن يحيى على قوس منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة الأخيرة كان النصر قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مدافعه علي لاجامي لعرضية زميله أسامه الخلف وحول الكرة برأسه إلا أنها اصطدمت بزميله المدافع عبدالاله العمري لتذهب بعيداً عن مرمى العين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير، وبقي النصر على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في الصدارة بعد خسارة وصيفه السد القطري أمام سباهان الإيراني.

وسيلتقي النصر في الدور ثمن النهائي أمام صاحب المركز الثاني للمجموعة الثالثة والذي يتنافس فيها على التأهل فرق الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي والتعاون السعودي والتي ستحسم مساء اليوم.