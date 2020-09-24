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تغريم بيليتش بسبب سوء التصرف

المصدر: لندن - رويترز
من احتجاج بيليتش على دين
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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني، بعد اعترافه بسوء التصرف خلال الهزيمة 5-2 أمام إيفرتون في الدوري يوم السبت الماضي.

وطُرد بيليتش البالغ عمره 52 عاما، بسبب شكواه بعد نهاية الشوط الأول بعد طرد مدافعه كيران جيبس للتعدي على خاميس رودريغيز لاعب إيفرتون.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "تم تغريم سلافن بيليتش ثمانية آلاف جنيه إسترليني بعد اعترافه بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي وتقبله العقوبة. تصرفات مدرب وست بروميتش ألبيون في الملعب خلال الاستراحة في مباراة إيفرتون في الدوري يوم 19 سبتمبر 2020 ترتقي إلى درجة سوء التصرف".

ويلعب وست بروميتش، متذيل الترتيب بعد هزيمتين في أول مباراتين، ضد تشيلسي في الدوري بعد غد السبت.

كلمات دالّة

#بيليتش, #وست بروميتش, #إيفرتون
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