يونايتد يسعى لتصحيح المسار بعد بدايته المتعثرة

بعد بداية متعثرة في الموسم الجديد لدوري الدرجة الممتاز الإنجليزي لكرة القدم يسعى مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب أولي غونار سولشاير لتصحيح المسار والعودة للانتصارات عندما يحل ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون بعد غد السبت.

وبدأ يونايتد مسيرته في الدوري الممتاز متأخرا أسبوعا بعد حصوله على وقت إضافي للراحة نتيجة مشاركته في الدوري الأوروبي لكنه خسر 3-1 في مباراته الأولى أمام كريستال بالاس ليتبخر كل تفاؤله

الذي كان واضحا قبل انطلاق الموسم.

وتعرض أداء يونايتد أمام بالاس لانتقادات واسعة النطاق وسلط بسببه الضوء على تراجع نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن اللاعب الوحيد الجديد الذي تعاقد معه وهو الهولندي

دوني فان دي بيك هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق في مواجهة كريستال بالاس.

ونتيجة غياب الإبداع في خط الوسط وتراجع كفاءة خط الدفاع قدم يونايتد أداء لا يرشحه للمنافسة على القمة مع ليفربول ومانشستر سيتي رغم أن الفوز في برايتون سيقلل على الأقل من قوة أصوات

المنتقدين وهم كثير.

وقال مهاجم الفريق السابق ديميتار برباتوف "الفريق بحاجة إلى قلب دفاع وربما إلى لاعبين أخرين لتحسين القدرة على المنافسة.. لأنه إذا تمكن كريستال بالاس من هز شباكك ثلاث مرات فأنت في

مشكلة، إن لم يعزز الفريق تشكيلته فسيكون موسما طويلا عليه".

وخلال الأسبوع الحالي فاز يونايتد خارج أرضه 3-صفر على لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين. لكن المنافس المقبل برايتون الذي فاز بجدارة 3-صفر على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية سيكون أكثر صعوبة.

ورغم خسارته 3-1 أمام تشيلسي اللندني في الجولة الأولي فإن برايتون أحرز تسعة أهداف دون رد في ثلاث مباريات على مستوى جميع المنافسات وبالتأكيد فإنه يستعد جيدا لزيارة يونايتد.

وفي الوقت الذي يبحث فيه يونايتد عن فوزه الأول على مستوى الدوري سيلتقي كريستال بالاس وإيفرتون في ملعب سيلهيرست بارك اللندني بينما يأمل كل منهما في تحقيق الفوز الثالث على التوالي

وحصد العلامة الكاملة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

وأحرز مهاجم إيفرتون الشاب دومينيك كالفرت-لوين أربعة أهداف في مباراتين بالدوري بينما افتتح زميله خاميس رودريغيز سجله التهديفي في الفوز 5-2 على وست بروميتش ألبيون.

وستكون بداية أرسنال المشجعة هذا الموسم على المحك يوم الاثنين المقبل في ملعب ليفربول حيث سيسعى الضيوف وأصحاب الأرض للاستمرار في مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وسيسعى ليستر سيتي أيضا إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الموسم عندما يستضيف مانشستر سيتي يوم الأحد القادم.

وهناك فرق أخرى لم تحرز أي أهداف حتى الآن ومنها شيفيلد يونايتد الذي سيخوض قمة محلية على مستوى يوركشاير مع ضيفه ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

وبينما لم يحرز شيفيلد أي أهداف فإن ليدز الوافد الجديد أحرز سبعة أهداف واهتزت شباكه سبع مرات أيضا في مباراتين.