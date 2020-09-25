أرتيتا يكيل المديح لألكانتارا قبل مواجهة أرسنال وليفربول

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن إعجابه الشديد بلاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا لكنه رفض تأكيد ما إذا كان النادي المنتمي لشمال لندن سعى للتعاقد مع اللاعب قبل أن يخطفه ليفربول.

وأعلن ليفربول عن صفقة كبيرة الأسبوع الماضي بالتعاقد مع تياغو من بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي أبدوا أيضا رغبة في التعاقد مع الدولي الإسباني.

وردا على سؤال إذا كان أرسنال سعى لضم اللاعب قال أرتيتا "لا نناقش الصفقات التي نرغب في الحصول عليها لكنه يعجبني كثيرا منذ فترة وجوده مع برشلونة، يملك شخصية رائعة وموهبة عظيمة وقدرات متميزة جدا في خط الوسط وأعتقد أنه صفقة كبيرة لليفربول".

وفاز أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على ليفربول بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع في افتتاح الموسم الجديد وسيتقابل معه مرتين متتاليتين في الدوري الممتاز والدور الرابع لكأس الرابطة.

ولم يخسر فريق المدرب أرتيتا في آخر ست مباريات خاضها في كل المسابقات لكنه سيواجه تحديا كبيرا في أنفيلد حيث أخفق في تحقيق أي انتصار منذ 2012.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل مواجهة يوم الاثنين في الدوري "لم أذهب معهم إلى أنفيلد حتى الآن لكني أستعد للفوز بكل مباراة وفريقي جيد بما يكفي لتحقيق هذا الأمر "مباريات كبيرة مثل هذه تحسمها تفاصيل صغيرة. يجب أن نستفيد من الفرص وأن نترجمها إلى أهداف".