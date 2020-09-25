الهلال يقدم مذكرة احتجاج رسمية لدى الاتحاد الآسيوي

قدم نادي الهلال السعودي مذكرة احتجاج رسمية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد قرار إبعاده من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا من الجولة الخامسة لدور المجموعات، قبل أن يبعده الاتحاد الآسيوي من البطولة لعدم إكماله النصاب القانوني للاعبين في مواجهته أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة السادسة.

وأعلن الهلال يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تقدمه بمذكرة احتجاج ضد قرار الاتحاد الآسيوي.

وكان الهلال أصدر بيانا يوم الأربعاء شرح فيه تفاصيل إصابات لاعبي الفريق بكورونا وعدم توافق قوانين الاتحاد الآسيوي مع الدولي في عدد اللاعبين الذين يٌسمح بلعب المباراة في حال تواجدهم.