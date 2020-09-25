سباعية لليفربول.. وتأهل مانشستر سيتي للدور الرابع في كأس الرابطة

اكتسح ليفربول مضيفه لينكولن 7 - 2، اليوم الخميس، ليتأهل إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وتقدم ليفربول في الدقيقة التاسعة عن طريق السويسري شيردان شاكيري، قبل أن يضيف الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم أضاف كورتيس جونز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 32 و36. وفي الدقيقة 46 عاد مينامينو ليسجل الهدف الثاني له و الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أديتايو إيدون الفارق لفريق لينكولن في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 سجل ماركو غروجيتش الهدف السادس لليفربول، ثم سجل مونتسما هدف لينكولن الثاني في الدقيقة 66، ثم اختتم أوريغي أهداف ليفربول بالهدف السابع في الدقيقة 89.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور ذاته عقب فوزه الصعب على بورنموث 2 - 1. وتقدم مانشستر سيتي عن طريق لاعبه الشاب ليام ديلاب في الدقيقة 18، قبل أن يسجل سام ستوريدج هدف التعادل لبورنموث في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 75 سجل فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي ليلحق فريقه بركب المتأهلين للدور الرابع.

وأقيمت كل مباريات الدور الثالث في المسابقة باستثناء مباراة ليتون أورينت وضيفه توتنهام، والتي تم تأجيلها بسبب وجود حالات إصابة بكورونا بين لاعبي وأعضاء الطاقم الفني بالنادي المستضيف.

وتأهلت أندية نيوبورت كاونتي وبرينتفورد وويستهام يونايتد ومانشستر يونايتد وفولهام وبرايتون وستوك سيتي وبيرنلي وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل وإيفرتون وأستون فيلا، إلى جانب ليفربول وسيتي إلى الدور الرابع من المسابقة.