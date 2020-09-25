لامبارد يستبعد ميندي من مواجهة وست بروميتش

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الجمعة، إن الحارس السنغالي الجديد إدوارد ميندي سيغيب عن مواجهة وست بروميتش ألبيون الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت نظرا لانضمامه أمس الخميس إلى الفريق.

وتعاقد تشيلسي مع ميندي من رين الفرنسي في صفقة ذكرت تقارير أن قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني بعد أخطاء كارثية للحارس الأساسي الإسباني كيبا أريزابالاغا مؤخرا.

وخاض ميندي 33 مباراة في كل المسابقات مع رين الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكن لامبارد قال إن مندي البالغ من العمر 28 عاما يحتاج إلى وقت للتدرب مع زملائه الجدد

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "لن يشارك غدا. مر بأسبوع طويل ولم يتدرب. سيكون من المبكر جدا الدفع به".

وقال لامبارد إنه يعتزم مناقشة بعض الأمور مع الحارس كيبا وعبر عن ثقته في الحارس الآخر ويلي كاباييرو بعد وصول مندي حيث يسعى لوجود منافسة قوية بين الثلاثة.

واستهل تشيلسي الموسم بفوز مقنع على برايتون آند هوف ألبيون لكنه سقط على ملعبه أمام ليفربول البطل يوم الاحد الماضي بسبب أخطاء كيبا.

وتعاقد تشيلسي أيضا مع المهاجم تيم فيرنر والجناحين حكيم زياش وكاي هافرتس والمدافعين بن تشيلويل وتياغو سيلفا ومالانغ سار.

واحتل تشيلسي المركز الرابع بين فرق الدوري الممتاز العشرين في الموسم الماضي وتأهل لدوري أبطال أوروبا في أول موسم تحت قيادة المدرب لامبارد.