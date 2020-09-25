مويس يقود وست هام أمام وولفرهامبتون "عن بعد"

قال آلان إيرفين مساعد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، إن مويس سيقود الفريق في مباراته بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام ولفرهامبتون من المنزل حيث لا يزال يخضع للعزل الذاتي.

وجاءت نتيجة فحوص مويس، بالإضافة للاعبيه عيسى ديوب وجوش كولن، إيجابية يوم الثلاثاء قبل مباراة وست هام ضد هال سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين باستاد لندن.

وقاد إيرفين الفريق أمام هال وفاز 5-1 وقال إن مويس سيتخذ القرارات الفنية من المنزل خلال المباراة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "كل شيء سنفعله سيكون بناء على تعليماته، سيتخذ القرارات الفنية عن بعد لكني أحضر هذا المؤتمر الصحفي ممثلا عنه".

وقال إيرفين إن الأعراض لم تظهر على مويس وديوب وكولن وتسير عملية التعافي بشكل جيد، هم يشعرون بخيبة أمل لعدم قدرتهم على المشاركة لكنهم يتفهمون الوضع".