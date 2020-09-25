رئيس الرابطة الطبية العالمية ينتقد حضور الجماهير في "السوبر الأوروبي"

انتقد رئيس الرابطة الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغمري، بشدة وجود جماهير في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وقال مونتغمري لصحيفة" باساور نويه بريسه" في وقت متأخر من أمس الخميس: "هذا الأمر يأتي بنتائج عكسية وإشارة خاطئة، بينما لا يستطيع المواطنون قضاء عطلاتهم في الخارج، ولكن يمكن لرؤساء بايرن ميونخ ولاعبيه السفر إلى منطقة خطر، فهذه إشارة مدمرة".

وتغلب بايرن ميونخ الألماني بطل دوري الأبطال على إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي 2 مقابل 1 في مباراة أقيمت أمام 15 ألفا و180 مشجعا تم السماح بحضورهم رغم أعداد الإصابات المرتفعة في بودابست وتعتبر سلطات الصحة الألمانية المنطقة منطقة مخاطر.

وكانت المباراة بمثابة اختبار لإعادة الجماهير إلى المدرجات للمباريات التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).