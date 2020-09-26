سيميوني: أهداف لويس سواريز تتحدث عنه

أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن رصيد أهداف لويس سواريز يتحدث عن نفسه بعدما تعاقد ناديه مع مهاجم أوروغواي وأكد أنه قد يخوض مباراته الأولى عندما يستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ضيفه غرناطة يوم الأحد.

ووقع سواريز على عقد لعامين مع أتلتيكو يوم الجمعة بعد إكمال انتقاله المجاني من برشلونة الذي سجل معه 198 هدفا في ست سنوات لكن المدرب الجديد رونالد كومان دفعه للرحيل.

وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا يوم السبت: سنحت فرصة الحصول على خدمات سواريز وأرقامه تتحدث عن نفسها، قضى يوما طويلا ومزدحما بالأمس لكنه تدرب بحماس كبير وسيكون ضمن التشكيلة بالطبع وسنرى إن كان سيبدأ أساسيا أم سيشارك في الشوط الثاني.

وشهد سيميوني تراجع العديد من المهاجمين بفريقه ومنهم من انضم بصفقات باهظة مثل ماريو مانزوكيتش وجاكسون مارتينيز، لكنه مقتنع بأن سواريز سيتبع النهج الصحيح للنجاح ويتمنى أن يترك تأثيرا مشابها لرادامل فالكاو وأنطوان غريزمان ودييغو كوستا.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: منذ بدأنا الحديث معه كان مقتنعا بأن هذا أفضل مكان لمواصلة إثبات أنه لاعب مهم ووجدت لديه ما يحتاجه النادي للنجاح من شغف ورغبة، عندما كنا نملك فالكاو وغريزمان وكوستا في أفضل حالة كان يمكننا التنافس في كل بطولة حتى النهاية وسيمنحنا سواريز قوة تنافسية وطاقة هجومية.

وزاد: أتمنى أن يواصل معدلاته التهديفية التاريخية كما كان في برشلونة ونحن متحمسونلمراقبة تطوره سريعا قدر المستطاع وأهدافه ستساعدنا في مواصلة التنافس.

وقال سواريز في مراسم تقديمه إن سيميوني ساعد في إغرائه للانضمام لأتلتيكو، وأوضح : المحادثة مع المدرب حفزتني للمجيء إلى هنا وطريقته أقنعتني، أردت الانضمام إلى أحد أندية القمة في إسبانيا مثل أتلتيكو الذي يحظى بلاعبين رائعين ويقاتل دائما ليكون في الصدارة ونوعية مشجعيه شجعتني على الانضمام إليه.