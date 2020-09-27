إنتر يحبط مفاجأة فيورنتينا ويقلب خسارته إلى انتصار

استهل فريق إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مبهر على ضيفه فيورنتينا 4 - 3 اليوم السبت في المرحلة الثانية.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، كان إنتر ميلان متأخرا بنتيجة 2 - 3 حتى قبل ثلاث دقائق من النهاية لكن صاحب الأرض انتفض في اللحظات الأخير ليخرج بفوز مثير. وتقدم فيورنتينا بهدف عن طريق كريستيان كوامي في الدقيقة الثالثة لكن إنتر رد بهدفين، الأول سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45 ثم استفاد الفريق من الهدف العكسي الذي أحرزه فيدريكو تشيكيريني لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52.

وتمكن فيورنتينا من تسجيل هدفين متتاليين بواسطة جايتانو كاستروفيلي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 57 و63. ولم يستسلم إنتر ميلان ونجح في معادلة النتيجة بواسطة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 87 وبعدها بدقيقتين سجل دانيلو دي أمبروزيو هدف الفوز القاتل. وحصد إنتر ثلاث نقاط من مباراته الأولى وتوقف رصيد فيورنتينا عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.