باختاكور يقصي الاستقلال ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق باختاكور الأوزبكي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام استقلال طهران الإيراني إلى فوز 2 - 1 اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم استقلال طهران بهدف سجله علي كريمي في الدقيقة 32، وتعادل باختاكور عن طريق دراجان سيران في الدقيقة 43 وأضاف صابرخدجيف ساردور الهدف الثاني لباختاكور في الدقيقة 47. وسوف يتعرف باختاكور على منافسه في دور الثمانية يوم الاثنين المقبل بعد إجراء قرعة الدور قبل النهائي.

وصعد استقلال طهران لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد أن جمع خمس نقاط، فيما صعد باختاكور بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط.