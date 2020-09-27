سواريز يسجل في سداسية أتلتيكو على غرناطة

وجه أتلتيكو مدريد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأعلن عزمه المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بفوز كبير 6-1 على ضيفه غرناطة اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليفانتي على مضيفه أوساسونا 3 - 1، وأتلتيك بلباو على مضيفه إيبار 2 - 1.

بهذا الفوز، حصل أتلتيكو على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي، في حين تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط، عقب فوزه في أول مرحلتين على بلباو وألافيس.

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر حمل توقيع دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يهدر زميله ساؤول نيغيز ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 47. وعزز أتلتيكو تقدمه، بعدما أحرز جواو فيليكس وماركوس يورينتي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و72، ثم أضاف النجم الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الخامس في الدقيقة 85، في ظهوره الأول مع فريق العاصمة الإسبانية، الذي انضم إليه مؤخرا عقب انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة. وبينما أحرز خورخي مولينا هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 87، عاد سواريز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف السادس لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن أتلتيكو لم يلعب في أول مرحلتين للمسابقة، عقب قرار رابطة الدوري الإسباني تأجل مباراتيه لمنحه قسطا أوفر من الراحة عقب مشاركته في الأدوار النهائية للنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت فعالياتها الشهر الماضي.

وحقق أتلتيك بلباو انتصاره الأول في البطولة عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه إيبار في وقت سابق اليوم. حصد بلباو، الذي خسر من غرناطة في مستهل مبارياته بالبطولة، أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة، في حين تجمد رصيد إيبار عند نقطة واحدة.

وبادر أوناي لوبيز بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل إنريكي غارسيا كيكي لإيبار في الدقيقة 48، غير أن لوبيز واصل تألقه، وسجل هدف الفوز لبلباو في الدقيقة 87. من جانبه، قلب فريق ليفانتي تأخره بهدف أمام مضيفه اوساسونا إلى الفوز 3 - 1 في وقت سابق اليوم. وتقدم روبرتو توريس بهدف لاوساسونا في الدقيقة 38 لكن ليفانتي رد بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وأدرك غو نزالو ميليرو التعادل لليفانتي في الدقيقة 41 ثم أضاف روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوسي لويس موراليس التسجيل في الدقيقة 81. وحصد ليفانتي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد خسارته في مباراته الأولى، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن اوساسونا صاحب المركز الحادي عشر.