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برباعية.. هوفنهايم يلحق ببايرن خسارته الأولى منذ نحو 10 أشهر

المصدر: برلين - فرانس برس
هدف هوفنهايم الأول
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فجر هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكرم وفادة ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بالفوز عليه 4-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقا به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.

ووضع هوفنهايم أيضا حدا لسلسلة 23 فوزا متتاليا للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على إشبيلية الإسباني 2-1 في الكأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي في بودابست، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقا.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في السابع من ديسمبر الماضي.

كلمات دالّة

#بايرن ميونخ, #ألمانيا, #هوفنهايم
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